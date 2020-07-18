أتالانتا يتعثر في فيرونا ويقلص آماله بإحراز اللقب



وبعد مهرجانه التهديفي الثلاثاء ضد بريشيا (6-2)، كان فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني يسعى إلى مواصلة عروضه الهجومية وإزاحة إنتر عن الوصافة ولو مؤقتاً، لكن الأخير سيكون قادراً بالابتعاد عنه بفارق 3 نقاط بحال فوزه على مضيفه روما الخامس الأحد.



وفرض أتالانتا نفسه كأحد أفضل الفرق في القارة العجوز من حيث النتائج والأداء، خاطفاً الأضواء بأرقام قياسية شخصية ملفتة.

وأصبح ثالث فريق في تاريخ الدوري يصل إلى 93 هدفاً في 33 مباراة بعد تورينو الذي سجل 105 أهداف موسم 1947-1948، وميلان الذي سجل 103 أهداف موسم 1949-1950 و101 هدف موسم 1950-1951.



لكن "لا ديا" الذي يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، ابتعد بفارق 6 نقاط عن يوفنتوس الذي لعب مباراة أقل ويواجه ضيفه لاتسيو الإثنين في ختام وقمة المرحلة.



وفي ظلّ إيقاف مدرب فيرونا إيفان يوريتش، افتقدت المباراة مواجهة لافتة بين الكرواتي وأستاذه السابق مدرب أتالانتا جان بييرو غاسبيريني، إذ عمل معه كلاعب ثم مساعد مدرب في جنوى.



وحاول الكولومبي دوفان زاباتا والكرواتي ماريو باشاليتش إيجاد الطرق نحو مرمى حارس فيرونا ماركو سيلفستري دون تسجيل في الشوط الأول.



لكن التعادل لم يدم طويلاً في الشوط الثاني، فمن خطأ فادح للمدافع الألماني كوراي غونتر الذي تلعثم بالكرة، اقتنصها العملاق زاباتا وأطلق كرة أرضية مفتتحاً التسجيل (50).



عادل فيرونا، تاسع الترتيب، بعد خطأ بالتشتيت من باشاليتش وتسديدة قوية من الكوسوفي أمير رحماني فشل الحارس بيير لويجي غوليني في السيطرة عليها، تابعها ماتيو بيسّينا، المعار من أتالانتا، في المرمى (59).



تألق سيلفستري بإنقاذ مزدوج أمام غوميز وزاباتا (63)، ثم أغلق فيرونا منطقته بإحكام وفرض رقابة لصيقة على مهاجمي خصمه لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1، دون إظهار أتالانتا حدّته المعروفة في المراحل السابقة.



وصحيح أن أتالانتا تعثر واستسلم منطقيا في صراع اللقب، إلا انه عادل أطول سلسلة له بعدم الخسارة في 14 مباراة في الدوري على غرار موسم 1989.