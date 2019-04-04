أتالانتا يتجاوز بولونيا في ربع ساعة

وبهذا الفوز قلص أتالانتا الخامس الفارق بينه وبين ميلان الرابع إلى نقطة واحدة (51 مقابل 52) مستغلاً سقوط الأخير في فخ التعادل مع أودينيزي 1-1 في هذه المرحلة.

وحسم أتالانتا المباراة في ربع الساعة الأول بتسجيله الأهداف الأربعة التي تناوب عليها السلوفيني يوزيب إيليتشيتش (3 و5) والهولندي هانس هاتيبوير (9) والكولومبي دوفان زاباتا (15)، في حين سجل ريكاردو أورسوليني هدف بولونيا الوحيد (54).

وعمق ساسوولو جراح كييفو صاحب المركز الأخير بفوزه عليه برباعية نظيفة.

وافتتح التركي مريح ديميرال التسجيل لأصحاب الأرض بكرة رأسية قوية مستغلاً تمريرة عرضية من بول ليرولا (4). والهدف هو الأول للمدافع التركي الذي انضم إلى ساسوولو في فترة الانتقالات الشتوية.

وجاء سيناريو الهدف الثاني مماثلاً عن طريق ديميرال غير المراقب في نهاية الشوط الأول.

وبعد أقل من دقيقة على انطلاق الشوط الثاني، أضاف ساسوولو الثالث بفضل مانويل لوكاتيلي، ثم اختتم التسجيل عن طريق دومينيكو بيراردي (57).

يذكر أن كييفو لم يحقق الفوز سوى مرة واحدة هذا الموسم في 30 مباراة مقابل 11 تعادلاً و18 هزيمة.

