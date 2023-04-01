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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي

أتالانتا يبقى في السباق على إحدى بطاقات دوري الأبطال

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بقي أتالانتا في صلب الصراع على إحدى البطاقات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه على كريمونيزي صاحب المركز الأخير 3-1 السبت في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي.

Reuters



ورفع أتالانتا رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس متساوياً مع ميلان الرابع الذي يحل ضيفاً على نابولي المتصدر الأحد.

وسجل لأتالانتا لاعب وسطه الدولي الهولندي مارتن دي رون (44) ومهاجماه الإيفواري جيريمي بوغا (72) والنيجيري أديمولا لوكمان (90+3)، ولكريمونيزي دانيال شيوفاني (56 من ركلة جزاء).

ويبدو أن كريمونيزي سيعود أدراجه إلى الدرجة الثانية لأنه يملك 13 نقطة فقط ويتخلف بفارق 11 نقطة عن سبيتسيا آخر الناجين حتى الآن.
 

أتالانتا الدوري الإيطالي كريمونيزي
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