أتالانتا يبقى في السباق على إحدى بطاقات دوري الأبطال





ورفع أتالانتا رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس متساوياً مع ميلان الرابع الذي يحل ضيفاً على نابولي المتصدر الأحد.



وسجل لأتالانتا لاعب وسطه الدولي الهولندي مارتن دي رون (44) ومهاجماه الإيفواري جيريمي بوغا (72) والنيجيري أديمولا لوكمان (90+3)، ولكريمونيزي دانيال شيوفاني (56 من ركلة جزاء).



ويبدو أن كريمونيزي سيعود أدراجه إلى الدرجة الثانية لأنه يملك 13 نقطة فقط ويتخلف بفارق 11 نقطة عن سبيتسيا آخر الناجين حتى الآن.

