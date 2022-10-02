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الدوري الإيطالي

أتالانتا يبقى على المسافة ذاتها من نابولي المتصدر

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بقي أتالانتا على المسافة ذاتها من نابولي المتصدر، وذلك بفوزه الصعب على ضيفه فيورنتينا 1-صفر الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

AFP

ودخل فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني مباراته مع فيورنتينا متخلفاً بفارق ثلاث نقاط عن نابولي بعد فوز الأخير على ضيفه تورينو 3-1 السبت، لكنه عاد الى المسافة ذاتها من الفريق الجنوبي بتحقيقه الفوز السادس للموسم من دون أي هزيمة، على غرار فريق المدرب لوتشانو سباليتي.

ويدين أتالانتا بثأره من فيورنتينا الذي أسقطه في المواجهات الثلاث الماضية، بينها ربع نهائي الكأس الموسم الماضي 3-2 بهدف في الوقت بدل الضائع، إلى النيجيري-الإنكليزي أديمولا لوكمان الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 59 من مسافة قريبة بعد تمريرة من الكولومبي لويس مورييل.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني متخلفاً بفارق الأهداف فقط خلف نابولي.

من جانبه تجمد رصيد فيورنتينا عند 9 نقاط في المركز الحادي عشر.
 

أتالانتا نابولي الدوري الإيطالي فيورنتينا
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