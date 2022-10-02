أتالانتا يبقى على المسافة ذاتها من نابولي المتصدر

ودخل فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني مباراته مع فيورنتينا متخلفاً بفارق ثلاث نقاط عن نابولي بعد فوز الأخير على ضيفه تورينو 3-1 السبت، لكنه عاد الى المسافة ذاتها من الفريق الجنوبي بتحقيقه الفوز السادس للموسم من دون أي هزيمة، على غرار فريق المدرب لوتشانو سباليتي.

ويدين أتالانتا بثأره من فيورنتينا الذي أسقطه في المواجهات الثلاث الماضية، بينها ربع نهائي الكأس الموسم الماضي 3-2 بهدف في الوقت بدل الضائع، إلى النيجيري-الإنكليزي أديمولا لوكمان الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 59 من مسافة قريبة بعد تمريرة من الكولومبي لويس مورييل.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني متخلفاً بفارق الأهداف فقط خلف نابولي.

من جانبه تجمد رصيد فيورنتينا عند 9 نقاط في المركز الحادي عشر.

