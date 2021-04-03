أتالانتا ونابولي يستفيدان من تعثر ميلان

وحقق أتلانتا فوزه السابع في آخر ثماني مباريات له، بفضل ثلاثية كولومبية من لويس مورييل (19، 43) ودوفان زاباتا (61)، فيما أحرز هدفي أودينيزي الأرجنتيني روبرتو بيرييرا (45) والدنماركي سترايغر لارسن (71).

من جهته، خرج نابولي منتصراً من مواجهة صعبة مع متذيل ترتيب الدوري الإيطالي.

وبذل رجال جينارو غاتوزو جهداً كبيراً للفوز بعدما تقدموا بثلاثية سهلة أولاً عن طريق لورنتسو إنسينيي (19)، النيجيري فيكتور أوسيمهين (22) والبلجيكي دريس ميرتنز (34)، قبل أن يعود كروتوني من بعيد ويدرك التعادل بفضل ثنائية مهاجمه النيجيري سيمون (25، 48) والبرازيلي جونيور ميسياس (59)، قبل أن يضمن جوفاني دي لورنتسو فوز نابولي بالهدف الرابع (72).

وفي معركة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، سقط روما في فخ تعادل غير منتظر أمام مضيفه ساسوولو 2-2.

ورفع روما رصيده إلى 51 نقطة لكنه تراجع إلى المركز السابع، في حين رفع ساسوولو رصيده إلى 40 نقطة في المركز التاسع.

وتقدم روما عن طريق لورنتسو بيليغريني (26 من ركلة جزاء)، قبل أن يدرك ساسوولو التعادل عن طريق العاجي حامد تراوري (57). وفي الدقيقة 69 سجل روما الهدف الثاني عن طريق البرازيلي برونو بيريس، لكن أصحاب الأرض فرضوا تعادلاً عن طريق جياكومو راسبادوري (85).

وتراجع روما خلف "جاره" اللدود لاتسيو الذي انتزع فوزاً في الوقت القاتل 2-1 أمام سبيتسيا، بعدما تحصل على ركلة جزاء إثر اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (var) في الدقيقة 88.

وسجل للاتسيو مانويل لاتزاري (56) والإكوادوري فيليبي كايسيدو (88 من ركلة جزاء)، فيما سجل دانييلي فيردي هدف سبيتسيا الوحيد (73).