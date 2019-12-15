أتالانتا المنتشي أوروبيا يسقط محليا

لقي أتالانتا خسارة غير متوقعة امام مضيفه بولونيا 1-2 الأحد ضمن الجولة 16 من الإيطالي لكرة القدم.

ولم يوظف أتالانتا التأهل التاريخي للدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا فسقط على نحو مفاجئ.

كما لم يستفد أتالانتا من النقص العددي لمنافسه في آخر 10 دقائق.

تقدم أصحاب الأرض بهدفين عن طريق الأرجنتيني المخضرم رودريغو بالاسيو (12)، وأندريا بولي (53)، ليسجل بعدها الأوكراني روسلان مالينوفيسكي (60) هدف أتالانتا.

ولعب بولونيا الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع البرازيلي دانيلو لنيله بطاقتين صفراوين (86 و88).

ورفع بولونيا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الحادي عشر، مقابل 28 نقطة للضيوف وتراجع للمركز السادس.