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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإيطالي الدرجة الثانية

عودة فروزينوني إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي

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عاد فروزينوني الذي يشرف عليه المدرب فابيو غروسّو، مسجّل ركلة الترجيح الحاسمة لإيطاليا في نهائي مونديال 2006 في كرة القدم، إلى مصاف أندية الدرجة الأولى بعد فوزه على ريجينا 3-1.

Reuters

 


ووضع هذا الفوز على استاد بينيتو ستيربي فريق فروزينوني على بعد 10 نقاط من ثالث الترتيب باري المتعادل مع تشيتاديلا 1-1، ليضمن خوض بطولة الدرجة الأولى للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك قبل 3 جولات على انتهاء منافسات المستوى الثاني حيث أمضى آخر أربعة مواسم.

وتحقق الفوز بفضل جينارو بوريلي، روبرتو إنسينيي، الشقيق الأصغر للمهاجم الشهير لورنتسو وجوزيبي كازو.
واشتهر غروسو قبل 17 عاماً عندما افتتح التسجيل لبلاده في نصف النهائي ضد ألمانيا المضيفة في الدقيقة 119، ثم ترجم ركلة الترجيح الحاسمة في النهائي ضد فرنسا.
 

الدوري الإيطالي فروزينوني فابيو غروسو
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