عودة فروزينوني إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي

LA NOSTRA NOTTE!!!

LA NOSTRA FESTA!!! pic.twitter.com/GXMxrEoJvx — Frosinone Calcio (@Frosinone1928) May 1, 2023



ووضع هذا الفوز على استاد بينيتو ستيربي فريق فروزينوني على بعد 10 نقاط من ثالث الترتيب باري المتعادل مع تشيتاديلا 1-1، ليضمن خوض بطولة الدرجة الأولى للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك قبل 3 جولات على انتهاء منافسات المستوى الثاني حيث أمضى آخر أربعة مواسم.

وتحقق الفوز بفضل جينارو بوريلي، روبرتو إنسينيي، الشقيق الأصغر للمهاجم الشهير لورنتسو وجوزيبي كازو.

واشتهر غروسو قبل 17 عاماً عندما افتتح التسجيل لبلاده في نصف النهائي ضد ألمانيا المضيفة في الدقيقة 119، ثم ترجم ركلة الترجيح الحاسمة في النهائي ضد فرنسا.

