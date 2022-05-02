زملاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وبعد التعادل الأخير أمام تشيلسي بملعبهم وأمام جماهيرهم والخسارتين المتتاليتين قبله أمام ليفربول وآرسنال سيسعون هذه المرة إلى التدارك وتحقيق انتصار من أجل مصالحة الجماهير رغم صعوبة المهمة أمام منافس عنيد يريد هو الآخر العودة بنتيجة إيجابية إلى الديار.

