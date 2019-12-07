متابعة: مازن الريس

صبغ مانشستر يونايتد الديربي أمام مضيفه مانشستر سيتي بلونه الأحمر بعدما انتصر 2-1 اليوم السبت ضمن الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

واعتمد مانشستر يونايتد للمباراة الثانية توالياً على تحفظه الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة المنظمة الأمر الذي ساعده على إلحاق الخسارة الرابعة هذا الموسم بغريمه مانشستر سيتي (الذي خسر أربع مباريات في الموسم الماضي كاملاً).

وافتتح ماركوس راشفورد التسجيل لصالح مانشستر يونايتد من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه (23) في سيناريو مشابه للطريقة التي سجّل بها أمام توتنهام في المرحلة الفائتة حين انتصر يونايتد 2-1.

ولم يمنح مانشستر يونايتد الفرصة لمضيفه لالتقاط الأنفاس فأضاف الثاني بعد هجمة مرتدة أنهاها الفرنسي مارسيال في المرمى (29)، قبل أن يذلل الفارق الأرجنتيني أوتاميندي إثر ضربة رأس بعد عرضية الجزائري رياض محرز.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس مؤقتاً، فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 32 نقطة في المركز الثالث بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر.

التغطية الخاصة - مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

(90+5) تكتل دفاع مانشستر يونايتد يحرم سيتي من التعديل مع اللحظات الأخيرة.

(90+2) تسديدة البرازيلي أندرياس بيريرا ترتطم بالدفاع وتذهب لركنية لتبقى آمال سيتي القليلة بالتعادل موجودة.

(86) محرز كان قريباً جداً من التعديل لكن تألق دي خيا يبقي النتيجة على حالها.

هدف 85: البديل الأرجنتيني أوتاميندي يذلل الفارق بضربة رأس بعد تمريرة من محرز.

(81) رياض محرز يواصل المحاولات وعرضيته الخطيرة لا تجد من يتابعها.

(66) لينغارد كان قريباً جداً من تسجيل الثالث في إحدى المرات القليلة التي يصل بها مانشستر يونايتد إلى مرمى سيتي في الشوط الثاني.

(65) الجزائري رياض محرز يهدد مرمى مانشستر يونايتد بعد لحظات قليلة من اشتراكه.

(64) تسديدة قوية من الإسباني رودريغو ينقذها دي خيا ببراعة.

(61) رحيم ستيرلينغ يبالغ في الاحتفاظ بالكرة ويفوّت على سيتي فرصة الهدف الأول.

(55) السويدي ليندلوف ينقذ في اللحظة الأخيرة فريقه مانشستر يونايتد من تلقي الهدف الأول.

انتهاء الشوط الأول بتقدم الضيف مانشستر يونايتد 2-0.

(45+2) مطالبة جديدة من مانشستر سيتي بركلة جزاء دون استجابة.

(40) دي بروين جرّب المباغتة من ركلة حرة مباشرة لمست الشباك من الخارج.

(38) البرازيلي غابرييل خيسوس يهدر بطريقة غريبة فرصة تذليل الفارق من ضربة رأس.

(34) الإسباني دافيد سيلفا يجرب حظه بتسديدة من بعيد بين يدي مواطنه دي خيا.

هدف 29: مارسيال يهدي مانشستر يونايتد الهدف الثاني.

(27) العارضة تقف في وجه تسديدة راشفورد ومانشستر سيتي محظوظ حتى الآن.

(25) مرتدة خطيرة أخرى بطلها راشفورد الذي سدد بجانب المرمى.

هدف 23: راشفورد يضع مانشستر يونايتد في المقدمة من ركلة جزاء حصل عليها وتم تثبيتها عقب العودة لتقنية الفيديو.

(16) مرتدات مانشستر يونايتد خطيرة جداً وهذه المرة المحاولة من الفرنسي مارسيال وإدرسون في المكان المناسب.

(13) مطالبات مانشستر سيتي بركلة جزاء إثر لمسة يد من ليندلوف لا تجد استجابة من الحكم.

(9) إدرسون يتألق مجدداً ويتصدى لمحاولة من لينغارد.

(7) رد سريع من مانشستر سيتي بعدة محاولات أخطرها عبر محاولة انتهت بعرضية غير مركزة من البلجيكي دي بروين.

(2) الويلزي دانييل جيمس صاحب التهديد الأول والبرازيلي إدرسون يتصدى ببراعة.

انطلاق الديربي.

التشكيلة الرسمية لكل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

