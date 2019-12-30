تلقى مانشستر يونايتد دفعة قوية في سعيه نحو اقتحام المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنكليزي الممتاز، وذلك بعودة المدافع إيريك بايي إلى تدريبات الفريق.

ويعاني المدافع الإيفواري من سلسلة إصابات أبعدته طويلاً عن المشاركة مع الفريق، حيث ظهر طوال 2019 في سبع مباريات فقط في مختلف المسابقات، كما غاب عن المشاركة مع منتخب بلاده كوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا التي أقيمت بمصر صيف العام الحالي، ولم يظهر إطلاقاً مع مانشستر يونايتد هذا الموسم.

وتدرّب بايي بشكل طبيعي مع بقية اللاعبين في إطار استعدادات الشياطين الحمر لمواجهة أرسنال في أول أيام السنة الجديدة.