يورغن كلوب يُشيد بمحمد صلاح من قبل beIN SPORTS February 18, 2022 20:34 0:45 دقيقة أشاد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بالنجم المصري محمد صلاح مؤكدا أنه لعب دورا كبيرا فيما حقّقه الفريق لحدّ الساعة. مقابلات تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول يورغن كلوب محمد صلاح -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة المهر "الميراج" يفوز بكأس الخليج 0:40 دقيقة تتويج هام للجواد "باو ألتو" 0:45 دقيقة يورغن كلوب يُشيد بمحمد صلاح أغوت يضرب موعداً مع باسيلاشفيلي في النهائي 1:21 دقيقة دجوكوفيتش لا يحمل أي ضغينة ضدّ أستراليا 0:33 دقيقة تأجيل مباراة بورنموث ونوتنغهام فورست 1:17 دقيقة شابوفالوف في لقاء حصري مع beIN SPORTS 0:26 دقيقة باسيلاشفيلي يبلغ نهائي بطولة قطر إكسون موبيل 0:42 دقيقة لا وجود لصراع بين ماغواير ورونالدو 2:25 دقيقة تعادل الهلال والأهلي بلا أهداف