يورغن كلوب مستاء من قبل beIN SPORTS September 10, 2021 22:37 0:58 دقيقة عبر الألماني يورغن كلوب عن استيائه من عقوبة منع لاعبيه البرازيليين من خوض مباراة نهاية الأسبوع، بعد أن قرر النادي الإنكليزي عدم السماح لهم بالسفر إلى البرازيل للمشاركةِ مع منتخب بلادهم. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول يورغن كلوب -آخر الفيديوهات 0:53 دقيقة لقب زوجي بطولة أميركا من نصيب رام وساليسبوري 1:15 دقيقة سانتو يتحدث وضعية لاعبيه 0:58 دقيقة يورغن كلوب مستاء 1:09 دقيقة غوارديولا لا يعلم مصير جيزوس وإيديرسون 2:49 دقيقة باريس سان جيرمان من أجل الفوز الخامس توالياً 0:38 دقيقة رئيس نادي نيس: "الفريق لن يستأنف قرار الرابطة" 0:35 دقيقة الجزائري ديلور متحفز للالتحاق بفريقه الجديد 0:44 دقيقة كيليان مبابي يشارك في تدريبات باريس سان جيرمان 0:26 دقيقة أحمد الفهد الصباح يقرر التنحي عن منصبه مؤقتاً 0:38 دقيقة ليل ينشد الانتصار من بوابة لوريان