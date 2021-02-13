يورغن كلوب: "كنا الطرف الأفضل في المباراة" من قبل beIN SPORTS February 13, 2021 16:25 0:51 دقيقة بعد الهزيمة أمام ليستر سيتي بثلاثية مقابل هدف وحيد، أكد المدرب الألماني لفريق ليفربول، يورغن كلوب بأن فريقه كان الطرف الأفضل في المواجهة. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول يورغن كلوب ليستر سيتي -آخر الفيديوهات 0:51 دقيقة يورغن كلوب: "كنا الطرف الأفضل في المباراة" 2:53 دقيقة أتلتيكو يوسع فارق النقاط مع ريال مدريد 2:26 دقيقة الترجي ينجح في تجاوز عقبة تونغيث 4:39 دقيقة ليستر سيتي يزيد من آلام ليفربول 2:41 دقيقة نابولي - يوفنتوس قمة إيطالية على ملعب مارادونا 2:38 دقيقة برشلونة يواجه ألافيس قبل تحدي الأبطال 0:34 دقيقة بايرن ميونيخ يحسم صفقة ضم أوباميكانو 0:28 دقيقة الوحيشي يخلف اليعقوبي في تدريب الإفريقي التونسي 2:46 دقيقة الترجي يتأهب لمواجهة تونغيث في دوري الأبطال 2:56 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين الزمالك ومولودية الجزائر