يورغن كلوب في لقاء حصري مع beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS August 13, 2021 22:23 11:58 دقيقة في لقاء حصري مع beIN SPORTS، أكد المدرب الألماني لفريق ليفربول، يورغن كلوب، بأن النادي الإنكليزي مستعد للموسم الجديد كما أنه حريص دائماً على جاهزية لاعبيه وذلك قبل مواجهة نوريتش سيتي في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول يورغن كلوب -آخر الفيديوهات 0:27 دقيقة موناكو يسقط خارج أرضه أمام لوريان 0:29 دقيقة فالنسيا يحقق فوزاً صعباً على خيتافي 3:46 دقيقة أرسنال ينهزم في أرض فريق برينتفورد 11:58 دقيقة يورغن كلوب في لقاء حصري مع beIN SPORTS 0:49 دقيقة شكوك حول موعد عودة فيدرر إلى ملاعب التنس 0:40 دقيقة سابالينكا تُقصي أزارنكا من دورة مونتريال 0:40 دقيقة تسيتسيباس أول المتأهلين إلى نصف نهائي 0:46 دقيقة أنشيلوتي: "هدف الفريق هو التتويج بلقب الليغا" 3:08 دقيقة استقبال شعبي ورسمي لفريال أشرف وأحمد الجندي 1:13 دقيقة المغربي مهدي بن عطية في لقاء حصري مع beIN SPORTS