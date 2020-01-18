يورغن كلوب: "علينا التركيز أمام مانشستر يونايتد" January 18, 2020 08:03 0:40 دقيقة أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول، أن مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد هذا الأحد، تكتسي طابع الأهمية وأضاف الألماني أنه يجب التعامل مع هذه المواجهة بالطريقة الصحيحة، نظراً لأهميتها عند جمهور الفريق. مقابلات ليفربول يورغن كلوب -آخر الفيديوهات 4:36 دقيقة الأندية الإيرانية تنوي الانسحاب من دوري أبطال آسيا 0:26 دقيقة المنتخب السعودي يتجاوز تايلاند ويبلغ نصف النهائي 0:29 دقيقة السعودية تتغلب على كوريا الجنوبية وتتصدر مجموعتها 11:43 دقيقة موجز الأخبار 2:19 دقيقة مباراة ريال مدريد وإشبيلية - التغطية الخاصة 0:58 دقيقة أستراليا: مواصلة اللعب مرتبط بقياس جودة الهواء 0:34 دقيقة لقب أول لبارتي على أرضها قبل بطولة أستراليا 0:35 دقيقة إيلينا ريباكينا تنال لقب دورة هوبارت 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:44 دقيقة تورونتو رابتورز يتجاوز واشنطن ويزاردز بفوز كبير