وفي حديث لبرنامج "Expediente Futebol " الذي يعرض على التلفزيون البرازيلي، أكد ويليان بأن المفاوضات تعطلت وانتهى المشوار مع تشيلسي قائلاً: "الجميع يعلم أن عقدي ينتهي في يونيو القادم. بات أمر التمديد صعباً لأن تشيلسي عرض علي تمديد العقد لمدة موسمين وأنا طلبت بتجديد العقد لمدة 3 مواسم. منذ ذلك الحين توقفت المفاوضات. انتهى الأمر".

وانتقل ويليان – 31 عاماً – في عام 2013 إلى تشيلسي قادماً إنجي الروسي بعد أن قضى مواسم رائعة في فريق شاختار دونيتسك الأوكراني في صفقة كان من المفترض أن تحصل مع الجار اللندني اللدود توتنهام مقابل 30 مليون جنيه استرليني، إلا أن الـ"بلوز" كانوا سباقين في الحصول على خدماته.

والتزاماً منه بفلسفة عدم تمديد عقد اللاعبين الذين تجاوزوا الثلاثين لأكثر من عامين، اصطدم فريق المدرب فرانك لامبارد برغبة البرازيلي في التوقيع لثلاثة أعوام إضافية، ما أدى في نهاية الأمر إلى توقف المفاوضات بين الطرفين.

وأشارت صحيفة "مترو" الى أن الجار اللندني الآخر أرسنال من الفرق المهتمة في الحصول على خدمات البرازيلي الذي سيصبح لاعباً حراً في صيف العام 2020، وبالتالي سينتقل من دون بدل مالي.

وتبقى علامة الاستفهام مطروحة بشأن ما إذا كان وليان سيبقى مع تشيلسي لما بعد انتهاء عقده في حزيران/يونيو، بحال اتخذ القرار باستكمال الدوري الممتاز لما بعد هذا الموعد، بعد توقفه لأجل غير مسمى قبل تسع مراحل على نهايته، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد