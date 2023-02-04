ودخل فريق وولفرهامبتون الملقب بالذئاب المباراة بقوة أربكت دفاعات ليفربول، وفي الدقيقة 6 تقدم أصحاب الأرض بهدف سجله مدافع ليفربول جويل ماتيب بالخطأ في مرماه، وبعد 6 دقائق فقط وتحديداً في الدقيقة 12 تمكن كريغ داوسون من تسجيل الهدف الثاني لوولفرهامبتون.

وفي الشوط الثاني سعى ليفربول بقوة لاستعادة توازنه وهيبته وهاجم بكل صفوفه فكانت النتيجة أن استغل لاعبو وولفرهامبتون المساحات في دفاعات "الرديز" وتمكن روبين نيفيز من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 71.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 20 نقطة وتقدم للمركز الخامس عشر مؤقتاً بعد أن حقق فوزه الخامس فيما تجمد رصيد ليفربول عند 29 نقطة في المركز العاشر متكبداً الخسارة السابعة منذ انطلاق الموسم الحالي.

ليستر ينتفض

وضمن المرحلة ذاتها قدم ليستر سيتي المتعثر أفضل أداء له في الموسم الحالي وتغلب على مستضيفه أستون فيلا (4-2) الذي تقدم مرتين في اللقاء إلا أنه خسر على أرضه في النهاية.

وافتتح أولي واتكينز التسجيل في المباراة بإحرازه الهدف الأول لأستون فيلا في الدقيقة 9 قبل أن يتعادل جيمس ماديسون لليستر في الدقيقة 12، وفي الدقيقة 32 تقدم أستون فيلا مجدداً بهدف سجله مدافع ليستر هاري سوتار بالخطأ في مرمى فريقه قبل أن يتعادل ليستر مرة أخرى عن طريق مهاجمه النيجيري كيليتشي إيهياناتشو في الدقيقة 41.

وقلب ثعالب ليستر الطاولة تماماً على أستون فيلا بإحرازهم الهدف الثالث عن طريق المهاجم البرازيلي تشي تشي الوافد الجديد على الفريق في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة 79 أحرز دينيس برايت رابع أهداف ليستر سيتي ليحقق الفريق فوزه السادس هذا الموسم ويصل إلى النقطة الحادية والعشرين في المركز الثالث عشر.

من جانبه تجمد رصيد أستون فيلا عند 28 نقطة في المركز الـ11.

واكتسح برينتفورد شباك صيفه ساوثهامبتون بثلاثة أهداف دون رد تناوب على تسجيلها بن ميي (41) وبريان مبيومو (44) وماثياس يانسين (80).

وتقدم برينتفورد للمركز السابع رافعاً رصيده إلى 33 نقطة قيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 15 نقطة واستمر في المركز الأخير.

وواصل برايتون عروضه المتميزة وحقق الفوز على ضيفه بورنموث بهدف سجله نجمه الياباني كاورو ميتوما في الدقيقة 87.

وأصبح رصيد برايتون 34 نقطة في المركز السادس فيما استمر بورنموث في المركز التاسع عشر برصيد 17 نقطة.

