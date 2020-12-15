

مني تشيلسي بخسارته الثانية تواليا بسقوطه القاتل أمام وولفرهامبتون 1-2 في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم الثلاثاء ليفشل في انتزاع الصدارة من جاره توتنهام ولو لمدة 24 ساعة قبل لقاء القمة الذي يجمع بين الأخير وليفربول على ملعب أنفيلد.

وتجمد رصيد تشيلسي عند 22 نقطة في المركز الخامس متخلفا بفارق 3 نقاط عن توتنهام وليفربول.

ودخل الفريقان اللقاء مطالبين بالفوز، لأن وولفرهامبتون سقط في آخر مباراتين له أمام ليفربول صفر-4 وأمام أستون فيلا صفر-1، في حين خسر تشيلسي أمام إيفرتون صفر-1 في الجولة الماضية.

واستمر غياب هداف وولفرهامبتون المكسيكي راوول خيمينيز بعد تعرضه لكسر في الجمجمة اضطره لعملية جراحية في أواخر الشهر الماضي، في حين غاب لاعب الوسط المخضرم البرتغالي جواو موتينيو لطرده في المباراة الأخيرة لفريقه.

في المقابل، أجرى مدرب تشيلسي فرانك لامبارد تبديلا وحيدا على التشكيلة التي خسرت أمام إيفرتون بدخول الجناح الأميركي كريستيان بوليسيتش بدلا من الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش.

تميز الشوط الأول بالرتابة من قبل الفريقين وكانت الفرصة الأخطر لتشيلسي من كرة رأسية سددها المدافع الفرنسي كورت زوما وتصدت لها العارضة في الدقيقة الأخيرة منه.

ونجح تشيلسي في تسجيل هدف السبق بعد لعبة مشتركة بين الألماني تيمو فيرنر والظهير الأيسر بن تشيلويل فمررها الأخير داخل المنطقة وأطلقها الفرنسي أوليفييه جيرو بيسراه "على الطاير"، تصدى لها حارس وولفرهامبتون البرتغالي روي باتريسيو لكنها أفلتت من يده وتهادت داخل الشباك (49).

ورفع جيرو رصيده من الأهداف إلى 8 هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وظن أصحاب الأرض أنهم أدركوا التعادل عن طريق المهاجم البرتغالي الشاب فابيو سيلفا لكن الحكم لم يحتسب الهدف بداعي التسلل (55).

لكن البرتغالي الآخر دانيل بودانس نجح في ذلك بعد مجهود فردي داخل المنطقة قبل أن يطلق تسديدة عجز في التصدي لها حارس تشيلسي السنغالي إدوار مندي (66).

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ولفرهامبتون بعد مجهود فردي للبرتغالي بدرو نيتو الذي سار بالكرة من منتصف الملعب قبل أن يتصدى له ريس جيمس، لكن الحكم سرعان ما عاد عن قراره بعد الاحتكام لحكم الفيديو المساعد "في أيه آر" (81).

بيد أن نيتو تمكن من توجيه ضربة قاضية لتشيلسي عندما استغل هجمة مرتدة سريعة وراوغ زوما قبل أن يسدد كرة زاحفة بيسراه تابعت طريقها نحو الشباك في الوقت بدل الضائع (5+90).

