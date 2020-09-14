وولفرهامبتون يجدد عقد نونو ثلاث سنوات September 14, 2020 15:50 0:43 دقيقة نال البرتغالي نونو مكافأة النتائج الجيدة التي حققها في الموسم المنصرم من خلال تجديد عقده كمدرب لووفرهامبتون لثلاث سنوات إضافية. تقارير إخبارية نونو إسبيريتو وولفرهامبتون -آخر الفيديوهات 1:43 دقيقة خليل: حققنا فوزاً هاماً رغم التوقف الطويل 0:20 دقيقة مباراة الهلال (0) وباختاكور (0) - التغطية الخاصة 1:19 دقيقة سعد ناطق: قدمنا مباراة كبيرة ولم يحالفنا الحظ 1:31 دقيقة السومة: الشرطة قدم مباراة كبيرة والأهم أننا فزنا 0:57 دقيقة الأهلي يقتنص فوزاً ثميناً ويتأهل إلى ثمن النهائي 0:43 دقيقة وولفرهامبتون يجدد عقد نونو ثلاث سنوات 1:10 دقيقة شطب نتائج الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا 4:06 دقيقة مدرب العين: لدينا الطموح لتجاوز دور المجموعات 6:53 دقيقة تشافي يؤكد صعوبة مباراة العين 1:25 دقيقة تييم يحرز باكورة ألقابه في الغراند سلام