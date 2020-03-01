وانتصر وولفرهامبتون على مضيفه توتنهام 3-2 اليوم الأحد ضمن الأسبوع الثامن والعشرين من مسابقة الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وعاد الفريق الضيف بالنتيجة في مناسبتين قبل أن يخطف هدف الانتصار محققاً فوزه الثاني توالياً في المسابقة.

ومنح الهولندي بيرغوين التقدم أولاً لتوتنهام (13) ليعدّل الأيرلندي مات دورتي النتيجة (27)، لكن الإيفواري أورييه أعاد توتنهام للمقدمة مع اللحظات الأخيرة من الشوط الأول (45).

وانتفض وولفرهامبتون في الشوط الثاني فأدرك التعادل أولاً بفضل البرتغالي دييغو جوتا (75) ومن ثم أضاف المكسيكي خامينيز هدف الفوز (73).

وصار رصيد وولفرهامبتون 42 نقطة في المركز السادس بفارق أفضلية الأهداف عن مانشستر يونايتد الخامس وثلاث نقاط عن تشيلسي الرابع، بينما تجمّد رصيد توتنهام عند 40 نقطة في المركز السابع مؤقتاً.



