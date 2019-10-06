أعطى ولفرهامبتون الأفضلية لليفربول في السباق على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، وذلك بالحاقه الهزيمة الثانية هذا الموسم بمانشستر سيتي حامل اللقب بعد أن أسقطه الأحد في المرحلة الثامنة بين جماهيره 2-صفر بهدفين قاتلين للاسباني أداما تراوري، ملحقًا به الهزيمة الاولى على أرضه في الدوري منذ 10 أشهر.

وهي الهزيمة الثانية لفريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا هذا الموسم بعد سقوطه المفاجئ أمام نوريتش (3-2) في المرحلة الخامسة.

وتجمد رصيد سيتي عند 16 نقطة بعد خمسة انتصارات، تعادل وهزيمتين في المركز الثاني بفارق ثماني نقاط عن ليفربول المتصدر.

وسجل تراوري الهدف الأول إثر هجمة مرتدة للضيوف وصلت خلالها الكرة الى المكسيكي راوول خيمينيز الذي قام بمجهود فردي رائع مراوغًا المدافع الارجنتيني نيكولاس أوتاميندي، قبل أن يمرر الى تراوري الذي وضعها على يسار الحارس البرازيلي إيدرسون (80).

وفي الوقت الذي كان يحاول فيه سيتي الخروج أقله بتعادل، استفاد "وولفز" من اندفاع لاعبي غوارديولا وشنوا هجمة مرتدة حيث مرر خيمينيز مجددا الى تراوري الذي سجل بالطريقة ذاتها (90+4).

وهي الخسارة الاولى لسيتي على أرضه في الدوري الممتاز منذ سقوطه 2-3 أمام كريستال بالاس الموسم الماضي في 22 كانون الاول/ديسمبر 2018، كم هي المرة الاولى التي يخسر سيتي على أرضه في البرميرليغ من دون أن يسجل أي هدف منذ سقوطه صفر-1 أمام مانشستر يونايتد في آذار/مارس 2016 حسب موقع "أوبتا" للاحصاءات.

وعانى لاعبو سيتي منذ بداية اللقاء في ظل غياب صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين بداعي إصابة في الفخذ والذي في رصيده تسعة تمريرات حاسمة في البرميرليغ هذا الموسم.

ومع اعتماد فريق المدرب البرتغالي نونو سانتو على المرتدات، عانى سيتي في مجاراة سرعة لاعبي الخصم.

وقام البرازيلي فرناندينيو، الذي يشغل مركز قلب الدفاع في ظل غياب المدافعين الفرنسي أيميريك لابورت وجون ستونز بداعي الاصابة، بإنقاذ رائع للكرة على دفعتين بعد أن قطع تسديدة خيمينيز قبل أن ينقذ برأسه تسديدة الايطالي باتريك كوتروني(19).

في الجهة الاخرى، تصدى الحارس البرتغالي روي باتريسو لتسديدة رحيم ستيرلينغ (33) وأخرى لكايل ووكر من خارج المنطقة (45).

رفع سيتي من مستواه في الشوط الثاني مع دخول البرتغالي برناردو سيلفا، الا أن مسعاه نحو هدف بائت بالفشل.

وعاند الحظ الاسباني دافيد سيلفا بعدما ارتدت محاولته من العارضة إثر ركلة حرة (67)، قبل أن يمنع الارجنتيني سيرخيو أغويرو هدف محقق لفريقه بعد أن وصلت الكرة الى برناردو سيلفا إثر عرضية من مواطنه جواو كانسيلو، ارتطمت بأغويرو وهي في طريقها الى المرمى (76).

