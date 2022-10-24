وست هام سيسعى للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور من أجل العودة إلى سكة الانتصارات، بعد تسجيله تعادلاً وخسارة في الجولتين الماضيتين، بهدف تحسين مركزه في جدول الترتيب والابتعاد أكثر عن مراكز الهبوط، فيما يتطلع بورنموث لمواصلة عروضه الإيجابية والخروج بنقاط اللقاء كاملة للمرة الرابعة هذا الموسم.

