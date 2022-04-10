الفرنسي برايان مبومو أحرز هدف السبق لمصلحة الفريق المضيف عند الدقيقة 48، فيما أمن إيفان توني انتصار برينتفورد بهدف ثان دونه بحلول الدقيقة 64.

وتوقف رصيد وست هام عند النقطة 51 في المركز الخامس وبفارق 3 نقاط عن أرسنال.

وفي مباراة أخرى، تغلب ليستر سيتي على ضيفه كريستال بالاس 2-1.

الثعالب هم من بادروا بالتهديف بواسطة النيجيري أديمولا لووكمان في الدقيقة 39، وقبل نهاية الشوط الأول بقليل عزز كيرنان دويسبيري هول كفة ليستر بتوقيعه على الهدف الثاني، ليتحصل بعدها كريستال بالاس على ركلة جزاء تمكن ويلفريد زاها من متابعتها بعدما ردها كاسبر شمايكل مقلصاً من خلالها الفارق في الدقيقة 65.

وحقق نوريتش سيتي الفوز على ضيفه بيرنلي بهدفين دون مقابل حيث سجل بيير لييز ميلو الهدف الأول لنوريتش قبل أن يضاعف زميله تيمو بوكي النتيجة لأصحاب الضيافة

