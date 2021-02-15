ودخل فريق المدرب الإسكتلندي ديفيد مويز اللقاء على خلفية خروجه المؤلم من الدور الخامس لمسابقة الكأس على يد مانشستر يونايتد صفر-1 بعد التمديد، وكان مصمما على نسيان هذا الخروج والاستفادة من سقوط ليفربول السبت أمام ليستر سيتي 1-3.

وقد نجح النادي اللندني في التعويض وإزاحة ليفربول عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وإن كان مؤقتا بانتظار مباراة تشيلسي مع نيوكاسل لاحقا، محققا فوزه الثاني عشر هذا الموسم.

وبعدما ألغيت له ركلة جزاء في بداية اللقاء عبر حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" بسبب تسلل على كريغ داوسون، تمكن النادي اللندني من إنهاء الشوط الأول متقدما على متذيل الترتيب بفضل ركلة جزاء أخرى انتزعها الوافد الجديد من مانشستر يونايتد جيسي لينغارد من كريس باشام ونفذها ديكلان رايس بنجاح (41).

وعقّد وست هام مهمة ضيفه بإضافة الهدف الثاني في مستهل الشوط الثاني من كرة رأسية للفرنسي عيسى ديوب بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها آرون كريسويل (58)، قبل أن يختتم النادي اللندني اللقاء بهدف ثالث في الثواني الأخيرة عبر راين فريدريكس الذي دخل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ووجد طريقه الى الشباك بعد أقل من أربع دقائق إثر تمريرة من الجزائري سعيد بن رحمة (6+90).