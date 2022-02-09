الحادثة التي أثارت جدلا واسعا خلال الأيام الماضية، تسببت في تدخل هيئة رعاية الحيوانات البريطانية، باحتجازها هذه القطط مع فتح تحقيق رسمي حول الواقعة.

وذكر نادي نادي وست هام يونايتد أنه يساند هذه التحقيقات، مؤكدا أنه إضافة إلى المدافع الفرنسي يتعاونان بالكامل معها.

وأضاف النادي اللندني فرض غرامة مالية على اللاعب بأعلى قيمة ممكنة، ووافق زوما عليها مطالبا بالتبرع بها للجمعيات الخيرية الداعمة للحيوانات.

أكبر عقوبة ممكنة

وتنص القوانين على أنّ الحد الأقصى للغرامة التي يمكن لأحد الأندية أن يفرضها على لاعبه هي عادة حسم راتبه لمدة أسبوعين، والّتي في حالة زوما، ستصل إلى حوالي 300 ألف يورو.

أكد النادي في بيان أن "اللاعب وافق فوراً على قيمة الغرامة وطالب أن يتم التبرع بالمبلغ لجمعية لحماية حقوق الحيوان".

وقبل نشر وست هام بيانه بفترة وجيزة، أشارت الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات، وهي أكبر جمعية لحقوق الحيوان، إلى أنه تم أخذ القطتين اللتين يملكهما المدافع الدولي منه.

وقالت "نريد طمأنة الجميع بأننا نحقق (بالمسألة) وأن القطتين في مكان آمن ويتم الاعتناء بهما".

وضمن السياق ذاته، أكد وست هام أن "النادي وكورت يتعاونان بشكل كامل مع التحقيق وقد وافق اللاعب طواعية على جميع الإجراءات التي تم اتخاذها بداية، بما في ذلك إعطاء القطتين إلى الجمعية الملكية لفحصهما".

وتابع "يشعر كورت بالندم، وعلى غرار أي شخص في النادي يتفهم تماماً شدة رد الفعل على الحادث وضرورة اتخاذ إجراءات معينة بحقه".

كما طالبت عريضة نُصت باللغتين الفرنسية والانكليزية بملاحقات قانونية ضد لاعب ست هام، ولاقت تضامناً كبيراً على منصة "تشاينج.أورغ (تغيير) وحصلت على 170 ألف توقيع.