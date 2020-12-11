وسجّل للفائز كل من التشيكي توماس سوسيك (25) والإيطالي أنجيلو أوغبونا (80) في حين وقّع البولندي ماتيوز كليتش (6 من ركلة جزاء) هدف الخاسر.

ورفع وست هام رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس في حين تجمّد رصيد ليدز عند 14 نقطة في المرتبة الرابعة عشرة.