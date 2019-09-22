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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

وست هام يتألق ويُسقط مانشستر يونايتد بثنائية

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حقق وست هام فوزه الثالث هذا الموسم بتغلبه على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد الأحد في إطار المرحلة السادسة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

Reuters

خرجت المباراة متوسطة المستوى في أغلب فتراتها، وتمكن الأوكراني اندريه يارمولنكو من افتتاح التسجيل في الدقيقة 44، قبل أن يطلق آرون كريسويل رصاصة الرحمة على الضيوف بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 84.

بهذه النتيجة رفع وست هام رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع فيما تجمد رصيد يونايتد عند 8 نقاط في المركز الثامن بفارق الأهداف أمام بيرنلي.

وواصل يونايتد عروضه المتذبذبة حيث لقي خسارته الثانية هذا الموسم مقابل تعادلين وفوزين، فيما كان هذا الانتصار هو الثالث ليونايتد مقابل تعادلين وخسارة.

وضمن المرحلة ذاتها تعادل كريستال بالاس مع ضيفه وولفرهامبتون بهدف لهدف.

ورفع كريستال بالاس بذلك رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني عشر فيما أضاف وولفرهامبتون نقطة إلى رصيده ليصبح 4 نقاط في المركز قبل الأخير.

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