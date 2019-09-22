وست هام يتألق ويُسقط مانشستر يونايتد بثنائية

خرجت المباراة متوسطة المستوى في أغلب فتراتها، وتمكن الأوكراني اندريه يارمولنكو من افتتاح التسجيل في الدقيقة 44، قبل أن يطلق آرون كريسويل رصاصة الرحمة على الضيوف بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 84.

بهذه النتيجة رفع وست هام رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع فيما تجمد رصيد يونايتد عند 8 نقاط في المركز الثامن بفارق الأهداف أمام بيرنلي.

وواصل يونايتد عروضه المتذبذبة حيث لقي خسارته الثانية هذا الموسم مقابل تعادلين وفوزين، فيما كان هذا الانتصار هو الثالث ليونايتد مقابل تعادلين وخسارة.

وضمن المرحلة ذاتها تعادل كريستال بالاس مع ضيفه وولفرهامبتون بهدف لهدف.

ورفع كريستال بالاس بذلك رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني عشر فيما أضاف وولفرهامبتون نقطة إلى رصيده ليصبح 4 نقاط في المركز قبل الأخير.