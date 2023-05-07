وست هام لوقف نزف النقاط من بوابة مانشستر يونايتد من قبل beIN SPORTS May 7, 2023 14:10 2:51 دقيقة يسعى وست هام يونايتد لوقف نزف النقاط الذي لازمه في آخرِ ثلاث مواجهات عندما يستقبل مانشستر يونايتد القادم من خسارةٍ مخيبة للآمال في زيارته الأخيرة لميدان برايتون. تقارير إخبارية وست هام يونايتد الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد -آخر الفيديوهات 0:26 دقيقة يوفنتوس يسير بثبات نحو دوري الأبطال 3:59 دقيقة باريس سان جيرمان يشد الرحال لملاقاة تروا 0:33 دقيقة توتنهام يدين الهتافات العنصرية بحق سون 2:51 دقيقة وست هام لوقف نزف النقاط من بوابة مانشستر يونايتد 1:46 دقيقة تشاكا: "يجب التمسك بأمل التتويج بلقب الدوري" 2:56 دقيقة مواجهة بحتمية الفوز بين نيوكاسل وآرسنال 3:18 دقيقة المنتخب القطري يتوّج باللقب ويتأهل للمستوى الأول 1:14 دقيقة لقاء خاص مع فائق عابدي 3:05 دقيقة الريان يحصد لقبه الخامس عشر 2:47 دقيقة ليكرز وهيت يتقدمان 2-1 على ووريرز ونيكس