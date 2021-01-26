

والفوز هو السادس توالياً لفريق المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز، فرفع رصيده إلى 35 نقطة متقدماً مؤقتاً بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الذي يخوض امتحاناً صعباً خارج ملعبه ضد توتنهام الخميس ضمن هذه المرحلة.

وحقق كريستال بالاس بداية جيدة عندما افتتح التسجيل بواسطة نجمه الإيفواري ويلفريد زاها بعد مرور ثلاث دقائق فقط.

لكن وست هام ردّ التحية بواسطة لاعب وسطه التشيكي توماش سوتشيك من كرة رأسية (9)، قبل أن يضيف اللاعب ذاته هدف التقدم لفريقه من مسافة قريبة (25).

وأضاف كريغ داوسون الهدف الثالث لوست هام مستغلاً ركلة ركنية من جارود بوين (65)، ثم رمى كريستال بالاس بكل ثقله في محاولة لتعديل النتيجة لكنه اكتفى بهدف وحيد لمهاجمه البلجيكي ميتشي باتشواي في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وفي مباراة ثانية، تابع نيوكاسل عروضه السيئة حيث انقاد للهزيمة أمام ضيفه ليدز يونايتد 2-1.

افتتح البرازيلي رافينيا التسجيل لليدز يونايتد مستغلاً تمريرة عرضية من الإسباني رودريغو (17).

وعادل الباراغوياني ميغيل ألميرون لنيوكاسل في مطلع الشوط الثاني (57)، لكن فريقه لم ينعم به كثيراً لأنّ جاك هاريسون منح الفوز لليدز بهدف رائع بقدمه اليسرى بعدها بأربع دقائق (61).