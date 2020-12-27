أضاع ليفربول فرصة الفوز على ضيفه وست بروميتش عندما تعادل معه 1-1 اليوم الأحد في الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وكان ليفربول الطرف الأفضل والأكثر سيطرة طوال اللقاء وافتتح التسجيل مبكراً بفضل السنغالي ساديو مانيه (12) لكن النيجيري أجاي عدل النتيجة في الوقت القاتل (82).

وحاول ليفربول في الدقائق المتبقية اقتناص النقاط الثلاث لكن تكتل وست بروميتش وسوء حظ زملاء المصري محمد صلاح أبقى النتيجة على حالها.

ورفع ليفربول رصيده إلى 32 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن إيفرتون الوصيف فيما صار رصيد الضيف 8 نقاط في المركز التاسع عشر.

ورغم محافظته على سجله الخالي من الهزائم في معقله "أنفيلد" للمباراة الـ67 توالياً في الدوري الممتاز، واقترابه خطوة إضافية من الرقم القياسي المسجل باسم تشيلسي (86 بين آذار/مارس 2004 وتشرين الأول/أكتوبر 2008)، فشل ليفربول في استثمار أفضليته الميدانية المطلقة أمام وست بروميتش للاستفادة من تعادل ليستر سيتي مع مانشستر يونايتد 2-2 السبت والابتعاد في الصدارة بفارق 5 نقاط عن وصيفه الجديد المتصدر السابق إيفرتون.



وتعود الهزيمة الأخيرة لليفربول على أرضه في الدوري الممتاز الى 23 نيسان/أبريل 2017 على يد كريستال بالاس الذي كان يشرف عليه مدرب وست بروميتش ألبيون الحالي سام آلاردايس.



وبدأ وست بروميتش يشكل عقدة لليفربول، إذ فشل في الفوز على منافسه العائد مجدداً إلى دوري الأضواء، للمباراة الرابعة توالياً (بينها خسارة على أرضه عام 2018 في الكأس)، وتحديداً منذ الفوز عليه 1-صفر في 16 نيسان/أبريل 2017.

كما خرج آلاردايس من دون هزيمة في زيارته الرابعة توالياً إلى "أنفيلد"، وكل منها مع فريق مختلف (سندرلاند، كريستال بالاس، إيفرتون ووست بروميتش).