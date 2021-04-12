وضرب وست بروميتش ألبيون بقوة في الشوط الأول وحسمه بثنائية للبرازيلي ماتيوس بيريرا (32 من ركلة جزاء) والإسكتلندي ماثيو فيليبس (35)، قبل أن يضيف الايرلندي كالوم روبنسون الهدف الثالث في الشوط الثاني (69).

وأهدر جيمس وارد-براوس ركلة جزاء لساوثهامبتون في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع تصدى لها الحارس سام جونستون.

وهو الفوز الثاني على التوالي لوست بروميتش بعد الأوّل على تشيلسي 5-2، والخامس هذا الموسم فرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق ثماني نقاط خلف نيوكاسل صاحب المركز السابع عشر وآخر الناجين من الهبوط الى الدرجة الأولى (الثانية عملياً).

في المقابل، مني ساوثهامبتون بخسارته الخامسة عشرة هذا الموسم والثالثة في مبارياته الاربع الاخيرة فتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الرابع عشر.

وجاءت خسارة ساوثهامبتون قبل مواجهته ليستر سيتي في نهاية الاسبوع في نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الانكليزي.

وفي ختام المرحلة ذاتها تعادل برايتون بدون أهداف مع ضيفه إيفرتون ورفع برايتون رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما أصبح رصيد إيفرتون 48 نقطة وعزز موقعه في المركز الثامن.