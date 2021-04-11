وسجل للفائز جيسي لينغارد ثنائية 29، 44، وجارود بوين 48، فيما سجل لليستر سيتي النيجيري كيليتشي إيهياناتشو 70 و 90.

ورفع فريق المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز رصيده إلى 55 في المركز الرابع، خلف ليستر الثالث بنقطة واحدة.

على الملعب الاولى في العاصمة لندن، حسم وست هام يونايتد قمته مع ضيفه ليستر سيتي في الشوط الأول بعدما سجل له الدولي المعار من مانشستر يونايتد جيسي لينغارد هدفين في الدقيقتين 29 بتسديدة "على الطاير" بيمناه من حافة المنطقة اثر تمريرة من التشيكي فلاديمير تسوفال، و44 عندما استغل تمريرة من جارود بوين بعد خروج خاطئ للحارس الدولي الدنماركي كاسبر شمايكل وخطأ فادح لدفاع الضيوف فتابعها بيمناه من نقطة الجزاء داخل المرمى الخالي.

وعوض لينغارد جيداً غياب الهداف ميكايل أنطونيو ولاعب الوسط ديكلان رايس بسبب الاصابة، رافعاً غلته التهديفية الى ثمانية أهداف مع أربع تمريرات حاسمة في تسع مباريات بألوان فريقه الجديد.

وعزز بوين تقدم أصحاب الارض مطلع الشوط الثاني بتسجيله الهدف الثالث اثر هجمة منسقة وتمريرة على طبق من ذهب من التشيكي توماش سوتشيك داخل المنطقة فتابعها بيسراه داخل المرمى (49).

وقلص الدولي النيجيري كليتشي إيهياناتشو الفارق في الدقيقة 70 بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة، قبل أن يضيف الهدف الثاني بتسديدة بيسراه ايضا من مسافة قريبة في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع.

وأشعل وست هام يونايتد المنافسة على المركز الثالث لأنه قلص الفارق إلى نقطة واحدة بينه وبين ليستر سيتي، كما أن الفارق بين الأخير وتشيلسي الخامس وليفربول السادس الى نقطتين وأربع نقاط توالياً.