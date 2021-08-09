والكوت يتحدث عن أثر الخبرات المكتسبة على مسيرته من قبل beIN SPORTS August 9, 2021 19:16 1:31 دقيقة أكد لاعبُ ساوثهامبتون ثيو والكوت أنه بفضلِ الخبرة التي اكتسبها أصبحَ المجالُ مَفتوحا أمامه لتقديم أداءِ جيد خلال المباريات، مُضيفا أنه يجبُ التعاملُ بطريقةٍ جيدةٍ مع الضغوطاتِ وبشكلٍ يومي، حتى يتمَّ الحُصُولُ على أفضلِ النتائج. مقابلات ساوثهامبتون الدوري الإنكليزي الممتاز والكوت -آخر الفيديوهات 2:04 دقيقة العلم الأولمبي يصل إلى باريس 1:02 دقيقة الترجي يقدم مدربه الجديد الجعايدي لوسائل الإعلام 1:31 دقيقة والكوت يتحدث عن أثر الخبرات المكتسبة على مسيرته 0:39 دقيقة احتفاء كبير بالبعثة الروسية المشاركة في الأولمبياد 2:54 دقيقة رئيس الوزراء الياباني يشكر شعبه 0:37 دقيقة برشلونة يعلن غياب أغويرو 10 أسابيع بسبب الإصابة 3:41 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة الأولى 0:28 دقيقة نونو: هاري يعزل نفسه في مقر تدريبات توتنهام 0:57 دقيقة سينير يحرز لقب دورة واشنطن ويدخل التاريخ 0:52 دقيقة برشلونة يستهل حقبة ما بعد ميسي بالفوز على يوفنتوس