واتفورد يقلب الطاولة على أرسنال ويفرض عليه التعادل

واعتقد أرسنال أنه حسم اللقاء ولحق بمانشستر سيتي حامل اللقب إلى المركز الثاني بعد أن فرض سيطرته على الشوط الأول وأنهاه متقدما بهدفين للغابوني بيار إيميريك أوباميانغ الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 21 حين وصلته الكرة داخل المنطقة بتمريرة من البوسني سياد كولاشيناتس، فالتف على نفسه قبل أن يسدد على يمين الحارس بن فوستر.

ثم أضاف مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني السابق هدفه الخامس في الدوري هذا الموسم إثر لعبة جماعية رائعة لمس فيها لاعبو المدرب الإسباني أوناي إيمري الكرة 20 مرة قبل أن يضعها أوباميانغ شباك فوستر إثر عرضية من أينسلي مايتلاند-نايلز في الدقيقة 32.

لكن أرسنال أعاد مضيفه إلى أجواء اللقاء في بداية الشوط الثاني حين أخطأ اليوناني سقراطيس باباستاثوبولوس في تمرير الكرة داخل منطقة جزاء فريقه إلى زميله الفرنسي ماتيو غندوزي، فقطعها الإسباني جيرار ديلوفيو ووصلت إلى توم كليفرلي الذي أودعها شباك الألماني برند لينو في الدقيقة 54.

وأعطى هذا الهدف الدفع المعنوي للاعبي واتفورد الذين فرضوا أفضليتهم الميدانية لكن دون التمكن من الوصول إلى الشباك حتى الدقيقة 81 حين نجح البديل الأرجنتيني روبرتو بيريرا في انتزاع ركلة جزاء من البرازيلي دافيد لويز، ونفذها بنفسه بنجاح ليمنح فريقه نقطة التعادل في أول اختبار له مع مدربه الجديد-القديم كيكي سانشيس فلوريس الذي خلف مواطنه خافي غارسيا خلال عطلة المباريات الدولية.

ورغم التعادل الذي كاد أن يكون فوزاً لولا تألق حارس ارسنال لينو في الدفاع عن مرماه اواخر الشوط الثاني، بقي واتفورد في ذيل الترتيب بنقطتين، فيما فشل "الغانرز" في الاستفادة من خسارة كريستال بالاس أمام الجار اللندني الآخر توتنهام صفر-4، وليستر سيتي أمام مانشستر يونايتد صفر-1، ليصبح ثالثاً بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي وخمس نقاط عن ليفربول المتصدر، وخرج من المرحلة سابعا لكن بفارق الأهداف عن توتنهام الثالث.

