وستكون التجربة هي الثانية للمدربِ البالغ من العمر أربعين عاماً بعد أن عمل مساعداً عدة َ أعوام في فرق مختلفة، حيث بدأ مسيرته كمدرب مع دينامو تبيليسي الجورجي، الذي قاده لتحقيق لقب الدوري المحلي هذا العام. وشهدت مسيرة ُ تشيسكو كلاعب نجاحات كبيرة، حيث كان أحدَ عناصر فريق فالنسيا الفائز بثلاثية الدوري وكأس الاتحاد الأوروبي وكأس السوبر الأوروبية عام 2014.

