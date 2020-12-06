هيونغ مين سون: "أنا وكاين نعمل لتحطيم الأرقام القياسية" من قبل beIN SPORTS December 6, 2020 20:14 1:21 دقيقة أكد الكوري الجنوبي هيونغ مين سون بأنه يحاول رفقة زميله في فريق توتنهام هاري كاين لتحقيق المزيد من النجاحات الثنائية وتحطيم الأرقام القياسية. مقابلات توتنهام هوتسبير أرسنال هيونغ مين سون هاري كاين -آخر الفيديوهات 1:40 دقيقة هاري كاين... هذا سر نجاح "كاين وسون" 1:21 دقيقة سون: "أنا وكاين نعمل لتحطيم الأرقام القياسية" 3:04 دقيقة توتنهام يحسم مواجهة "ديربي شمال لندن" أمام أرسنال 0:25 دقيقة تأجيل مباراة أتالانتا ومضيفه أودينيزي بسبب الأمطار 0:33 دقيقة ليستر سيتي يعود إلى سكة الانتصارات 0:31 دقيقة أولسان هيونداي يبلغ مراده 3:25 دقيقة موقعة ساسوولو وروما تنتهي بالتعادل 3:45 دقيقة ليل يواصل مطاردة سان جيرمان 1:54 دقيقة مبابي يواصل توهجه مسجلاً هدفه رقم 100! 3:40 دقيقة ملعب أنفيلد يستقبل الجماهير في اختبار صعب لليفربول