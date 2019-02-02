على ملعب ستامفورد بريدج، رد تشيلسي على خسارته النكراء أمام بورتسموث صفر-4 في الجولة الماضية، ودك شباك ضيفه هادرسفيلد متذيل الترتيب بخماسية نظيفة كان نصيب كل من هيغواين والبلجيكي إدين هازار هدفين.

وافتتح هيغواين التسجيل مستغلا كرة عرضية من الفرنسي نغولو كانتي (16)، ثم أضاف هازار هدفين الأول من ركلة جزاء (45) والثاني بعد ان راوغ الحارس قبل أن يغمزها من زاوية ضيقة داخل الشباك (66).

وسرعان ما تبادل كانتي وهيغواين الكرة ليطلقها الأخير من خارج المنطقة بعيدا عن متناول حارس مرمى هادرسفيلد (69).

واختتم تشيلسي مهرجان الأهداف بكرة رأسية لمدافعه البرازيلي دافيد لويز (86). وبهذا الفوز أصبح رصيد تشيلسي 50 نقطة في المركز الرابع.

وتابع ايفرتون سلسلة نتائجه المخيبة في الآونة الأخيرة وسقط على أرضه أمام ولفرهامبتون 1-3.

وسجل للفائز البرتغالي روبن نيفيش (7 من ركلة جزاء) والمكسيكي راوول خيمينيز (45)،والبلجيكي لياندر دندونكر (66)، وللخاسر البرتغالي أندري غوميش (27).

وتغلب كريستال بالاس على فولهام بهدفين سجلهما الصربي لوكا ميليفوييفيتش (25 من ركلة جزاء) وجيفري شلوب (87) بعد تسديدة لمهاجم بالاس الجديد البلجيكي ميتشي باتشواي القادم إليه في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق سوق الانتقالات على سبيل الإعارة.

وخرج كادريف سيتي منتصرا من مباراته الأولى على أرضه وذلك على حساب بورنموث بهدفين سجلهما بوبي ريد (5 من ركلة جزاء و46)، رافعا رصيد فريقه إلى 22 نقطة في المركز الثامن عشر.