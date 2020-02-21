وأوضح ليفربول أنّ لاعبه يعاني من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ وسيحتاج لثلاثة أسابيع تقريباً للتعافي.

وأصيب هندرسون الثلاثاء الفائت خلال المباراة التي خسرها ليفربول أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 1-0 وقد تم استبداله في الدقيقة الثمانين.

ويأمل ليفربول أن يتمكن هندرسون من العودة إلى الملاعب قبل مباراة العودة أمام أتلتيكو المقررة في الحادي عشر من أذار/مارس المقبل.

وقال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول إنّ هندرسون يعتبر محظوظاً نظراً لعدم غيابه لفترة أطول، وهو الأمر الذي يحدث عادة في مثل هذا النوع من الإصابات.



