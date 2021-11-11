هندرسون: "بدأنا بشكل قوي ونتطلع لتحسين بعض الأمور" من قبل beIN SPORTS November 11, 2021 14:54 1:11 دقيقة أكّد جوردان هندرسون قائد ليفربول في لقاء حصري مع beIN SPORTS، أنّ الفريق بدأ الموسم الحاليّ بشكل قوي ويتطلع إلى تحسين بعض الأمور، خاصة أنّ الموسم ما يزال طويلاً. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز جوردان هندرسون -آخر الفيديوهات 1:11 دقيقة هندرسون: "بدأنا بشكل قوي ونتطلع لتحسين بعض الأمور" 2:00 دقيقة مباريات بطولة كأس العرب ستقام في 6 ملاعب مونديالية 0:48 دقيقة صلاح الأفضل للشهر الثاني توالياً 0:49 دقيقة السعودية تحافظ على صدارتها بالتعادل مع أستراليا 3:48 دقيقة مواجهة ودية مرتقبة بين المنتخبين الصربي والقطري 1:32 دقيقة ألمانيا تواصل تحضيراتها لاستقبال ليختنشتاين 0:29 دقيقة أستون فيلا يعلن تعيين ستيفن جيرارد مدربًا 0:30 دقيقة ناصر العطية يتوّج بكأس العالم للراليات الصحراوية 1:11 دقيقة إسبانيا تأمل العودة بنقاط الفوز من اليونان 0:46 دقيقة بداية جيدة لبليشكوفا في الجولة الختامية