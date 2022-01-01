هل يغادر لوكاكو تشيلسي عائداً إلى إنتر؟ من قبل beIN SPORTS January 1, 2022 17:10 2:54 دقيقة أعلن النجم البلجيكي روميلو لوكاكو رغبته بالعودة إلى نادي إنتر الإيطالي معترفاً بعدم سعادته مع تشيلسي، بالمقابل أكد الألماني توماس توخيل مدرب البلوز، أن النادي سيفتح تحقيقاً داخليّاً مع المهاجم البِلجيكي لمعرفة أسباب هذه التصريحات. تقارير إخبارية روميلو لوكاكو إنتر تشيلسي توماس توخيل -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة الشكوك تحيط بجاهزية منتخب الكاميرون 0:28 دقيقة منتخب سوريا يؤكد إقامة معسكره في قطر 1:03 دقيقة كلايفرت يعارض فكرة إقامة المونديال كل عامين 0:42 دقيقة رانييري ينفي أنه قلل من الاحترام لمنتخب نيجيريا 2:58 دقيقة رئيس جديد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم 2:54 دقيقة هل يغادر لوكاكو تشيلسي عائداً إلى إنتر؟ 4:46 دقيقة مانشستر سيتي يقتنص فوزاً صعباً من أرسنال 1:53 دقيقة كلوب يغيب عن مواجهة تشيلسي بسبب "كورونا" 3:32 دقيقة أجمل أهداف الدوري الإنكليزي الممتاز لعام 2021 1:33 دقيقة انطلاقة قوية لإسبانيا في كأس رابطة المحترفين