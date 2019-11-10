واعترض كادر مانشستر سيتي الفني على صحة هدف محمد صلاح بحجة تسلله بعد أن منح ليفربول التقدم بثنائية نظيفة مع الدقيقة الـ13 من المباراة.

وقال جمال الشريف فيما يتعلق بالهدف الأول الذي سجله البرازيلي فابينيو إنّ الكرة التي لمست يد أرنولد مدافع ليفربول داخل منطقة الجزاء قبل الهجمة التي أتى منها الهدف الأول لا تستحق ركلة جزاء لصالح سيتي مشيراً إلى أنّ اللمس لم يكن مقصوداً وسبقه لمس الكرة ليد البرتغالي برناندو سيلفا أيضاً.

وأضاف جمال الشريف أنّ هدف محمد صلاح الذي منح تعزيز النتيجة لليفربول يعتبر صحيحاً في اللقطة الثانية باعتبار النجم المصري في موقف سليم وليس متسللاً.



وتقدم ليفربول على مانشستر سيتي 2-0 في الشوط الأول من المباراة المقامة ضمن الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز قبل أن يحسم المباراة في النهاية 3-1.

وطالب مانشستر سيتي بركلة جزاء أخرى في الشوط الثاني أيضاً، لكن جمال الشريف أكّد صحة قرار الحكم بعدم احتسابها مشيراً إلى قربه من الحالة.