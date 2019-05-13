هُمام كدر

كلوب يختصر واقع إنكلترا: سيتي لا يقهر طالما بقي قوياً... ومقتدِراً

ليفربول أفضل وصيف في تاريخ الدوريات الكبرى



سيتي توج باللقب وهو يستحق كذلك ولكن كمية الإشادة التي نالها فريق المدرب الألماني يورغن كلوب لم يسبق لها مثل لصاحب وصافة في الدوري الإنكليزي على الأقل في الزمن الحديث.

وكان ليفربول كلوب يعاني للحاق بمانشستر سيتي الموسم الماضي، لذا سلم الراية مبكراً وركّز على التأهل إلى الأبطال، لكن هذا الموسم، ردم الهوة الواسعة ولم يبقَ إلا مليمترات قليلة منحت اللقب لسيتي.

وربما سيتي لم يتحسن كثيراً عن الموسم الماضي من حيث الأرقام، فقد عادل رقمه القياسي الذي حققه الموسم المنصرم، في تحقيق أكبر عدد من الانتصارات (32)، كما أنه جمع 98 نقطة وهي ثاني أفضل رصيد له بعد 100 نقطة موسم 2017-2018، (مقابل 75 لليفربول الموسم الماضي).

ولكي نعرف الهوة الكبيرة التي ردمها يورغن كلوب بواسطة محمد صلاح ورفاقه علينا أن نتذكر أن مانشستر سيتي تصدّر الدوري الموسم الماضي منذ المرحلة 5 وحتى النهاية، بينما هذا الموسم تبدلت هوية الفريق المتصدر أكثر من 30 مرة.

ملك بلا تاج

واشتغل كلوب على مبدأين أساسيين ليصل إلى مجاراة سيتي؛ هما تطوير اللاعب وتطوير الأسلوب، لنأخذ مثالاً فقط ألكساندر أرنولد الذي قدم هذا الموسم 12 تمريرة حاسمة، كرقم قياسي لمدافع في موسم من البريميرليغ.

وفي تحسين الفعالية الهجومية لدى ريدز عمل كلوب على زيادة فعالية ساديو مانيه وعدم حصر التهديف في لاعب واحد مثل صلاح، فسجل كلا اللاعبين أكثر من 20 هدف لأول مرة في ليفربول منذ موسم 2013-2014 (سواريز وستوريدج).

ولم يعمل كلوب على تعزيز القوة الهجومية فحسب، بل مكّن دفاعه أيضاً، يكفي أن نرى فان دايك وكم الجوائز التي حصدها والتي تنتظره، وجلب أليسون ليسد نقطة الضعف الكبرى في حراسة المرمى، فخرج الحارس البرازيلي بـ 21 نظيفة الشباك وهو رقم لم يصل إليه أي حارس مرمى منذ بيتر تشيك موسم 2004-2005 حين حافظ على نظافة شباكه 24 مرة في موسم واحد.

وهذا الموسم كان مانشستر سيتي متقدّماً بالنتيجة على منافسه في 2088 دقيقة مقابل 132 كان متأخراً بالنتيجة فيها، والرقمان قياسيان بالنسبة لفريق في الدوري الإنكليزي.

بالتأكيد لم تقتنع جماهير ليفربول بالمركز الثاني (ولن تقتنع أبداً)، لا بل تزداد حسرة كلما تذكرت التفاصيل التي حسمت الكأس لصالح منافسها مانشستر سيتي، هذا الموسم منذ أن انحصرت المنافسة على الصدارة بينهما في المرحلة 20 من البريميرليغ.

ومن ضمن الأمور التي سيتحسر عليها عشاق الليفر هي تصدرهم لـ 141 يوماً هذا الموسم، رقم قياسي خاص بليفربول وعام بين الفرق ككل.

أشهر من نار

حوالي خمسة أشهر من التنافس المحموم، يتصدر ليفربول لأيام ثم يعود سيتي ومن تحت الضغط ليجلس على العرش، مباريات كان يفوز فيها سيتي بشق الأنفس وبتفاصيل صغيرة مثل الانتصار على ليستر سيتي بهدف كومباني الانفجاري أو تخطي توتنهام بهدف فودين المبكر والوحيد وذلك بعد الخروج بجرح من دوري الأبطال أمام السبيرز بالذات. أيضاً بسبب تفصيل صغير جعل أغويرو متسللاً بهدف ألغاه الحكم في الرمق الأخير من المباراة.

حتى ليفربول ورغم أنه كان يلعب قبل سيتي أحياناً ويحقق الانتصارات بفارق أكثر من هدف، كاد التوتر أن يفقده النقاط أمام نيوكاسل 3-2 في المرحلة قبل الأخيرة. فهدف أوريغي في الدقيقة 86 هو تفصيل أبقى المنافسة على أشدها حتى اللحظات الأخيرة.

لكن لو شرحنا أكثر هذه التفاصيل لوجدنا في النهاية ما هو أصغر منها قد حسم الدوري، مثل هدف ملغي بفضل عين الصقر لليفربول أمام مانشستر سيتي تحديداً في القمة التي لعبت بينهما مطلع العام الحالي، والتي كانت نقطة تحول رئيسية في عودة السيتيزينز للمحافظة على العرش. فقد فاز رفاق ليروى سانيه بتلك المباراة 2-1 وقلصوا الفارق حينها من 7 نقاط إلى 4.

فقط تخيلوا لو فاز أولاد كلوب بتلك المباراة لكان الفارق 10 نقاط في المرحلة 21، هل كان سيتخلى الريدز عن مسافة الأمان هذه في المراحل الـ17 اللاحقة؟؟

والتفصيل الصغير الآخر كان هدف أغويرو على بيرنلي ضمن المرحلة 36 في مباراة عانى منها أبناء بيب غوارديولا ما عانوا، قبل أن يسجل له هدافهم الأرجنتيني هدفا لم يهز الشباك، في كرة أثبتت عين الصقر أنها تخطت المرمى بميليمترات قليلة.

لا مكان لمفردة "لو" في تحليل بيانات وأرقام الفرق ولكن في حالة الدوري الإنكليزي الموسم المنتهي أمس، لا يمكننا منع جماهير ليفربول من تكرار هذه الكلمة في أذهانهم حتى يعودون أبطالاً...