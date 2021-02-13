هذا ما أعجب غوارديولا في مباراة سيتي وتوتنهام! من قبل beIN SPORTS February 13, 2021 22:24 0:33 دقيقة تعرف على الأمر الذي أعجب المدرب الإسباني بيب غوارديولا في المباراة التي فاز بها مانشستر سيتي على توتنهام 3-صفر. مقابلات توتنهام هوتسبير جوسيب غوارديولا بيب غوارديولا الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 3:16 دقيقة سقوط مفاجئ لميلان على أرض سبيتسيا 1:12 دقيقة مورينيو ينتقد تقنية "حكم الفيديو المساعد" 0:33 دقيقة هذا ما أعجب غوارديولا في مباراة سيتي وتوتنهام! 0:26 دقيقة ليونيل ميسي يعادل رقماً لتشافي 1:11 دقيقة فينغر: "من الصعب إيقاف مانشستر سيتي" 4:01 دقيقة مانشستر سيتي يقسو على توتنهام بثلاثية 3:16 دقيقة نابولي يوقف سلسلة يوفنتوس الإيجابية 3:35 دقيقة الهلال السوداني ينهزم خارج الديار أمام صن داونز 2:53 دقيقة باريس سان جيرمان يتجاوز عقبة نيس بنجاح 0:22 دقيقة إشبيلية يتخطّى هويسكا بصعوبة