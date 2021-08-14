ولعب النجم المصري دوراً بارزاً في قيادة فريقه ليفربول لفوز مبين 3-0 في ملعب نوريتش ليقدم فريق المدرب الألماني يورغن كلوب نفسه بقوة في الجولة الأولى.

وبعدما صنع الهدف الأول والثاني، رفض صلاح إلاّ أن يترك بصمته التهديفية، فسجّل الثالث بعد ركلة ركنية من اليوناني كونستانتينوس تسيميكاس على الجهة اليسرى، حوّلها لاعب نوريتش بن غيبسون برأسه، لتصل إلى المصري المتربص عند حافة المنطقة فسيطر عليها وسددها لولبية على يسار كرول (74).

وهو الهدف الـ 96 لصلاح في الدوري والـ 126 في مختلف المسابقات منذ وصوله إلى ليفربول في 204 مباريات. كما بات نجم المنتخب المصري أوّل لاعب يسجل في المباريات الافتتاحية في 5 مواسم متتالية، وذلك منذ عام 2017.