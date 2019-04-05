متابعة: مازن الريس



حسم ليفربول مباراته الصعبة أمام مضيفه ساوثهامتون بصعوبة بالغة 3-1 يوم الجمعة في المرحلة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وعاد ليفربول للصدارة مؤقتاً (82) بفارق نقطتين عن حامل اللقب مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.

وافتتح الأيرلندي لونغ التسجيل مبكراً لصالح المضيف (9) لكن الغيني نابي كيتا أدرك التعادل من ضربة رأس (36) قبل أن يحسم المصري محمد صلاح وهيندرسون المباراة بهدفين رائعين (80 و86).

وتابع صلاح عودته لمستواه المعهود بعدما تسبب بشكل مباشر بفوز فريقه على توتنهام في الوقت القاتل منذ أيام (2-1) وكذلك كان الحال بالنسبة لهدفه المذهل الجمعة من هجمة مرتدة.



مباراة ليفربول وساوثهامتون التغطية الخاصة

ليفربول يتراجع للخلف ويحافظ على انتصاره حتى النهاية.

(86) هدف: البديل هندرسون يخطف الهدف الثالث بعد مجهود فردي مميز من فيرمينيو.

(80) هدف: المصري محمد صلاح يقود هجمة مرتدة من قبل نصف ملعب فريقه ويضع الكرة في الشباك مسجلاً هدفاً رائعاً.

(65) مانيه اقترب من التسجيل لولا سوء استقباله للكرة داخل منطقة الجزاء.

(60) تسديدة من فيرمينيو بين يدي الحارس.

(58) كيتا حاول اصطياد ركلة جزاء إلا أنّ الحكم لم يعلن عن شيء.

عدة فرص لصالح ساوثهامتون في أول 5 دقائق لكن دفاع ليفربول متماسك.

انتهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

(36) هدف: الغيني نابي كيتا يفك النحس عن ليفربول بضربة رأس.

(30) البرازيلي فيرمينيو يجرب حظه بتسديدة على خط منطقة الجزاء تعلو المرمى.

(19) ساوثهامتون كاد يباغت ليفربول مجدداً بعد إبعاد من فان دايك جاء قريباً من مرمى البرازيلي أليسون.

(16) أول ظهور لليفربول بعرضية من صلاح على رأس مانيه الذي يرسلها باتجاه المرمى لكن الحارس غون يتألق.

(9) هدف: لونغ يضع فريقه ساوثهامتون في المقدمة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستفيداً من غياب التغطية الدفاعية.

(5) الهولندي فان دايك يبعد الخطر عن ليفربول بعد كرة عرضية متقنة.

انطلاق مباراة ليفربول ومضيفه ساوثهامتون



التشكيلة الرسمية لكل من ليفربول وساوثهامتون