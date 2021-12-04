انتصر ليفربول في الوقت القاتل على مضيفه وولفرهامبتون 1-0 اليوم السبت في المرحلة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجّل البديل البلجيكي أوريجي هدف الانتصار لكتيبة كلوب في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني 90+4 مستفيداw من تمريرة المصري محمد صلاح.



على ملعب "مولينيو"، وعلى الرغم من سيطرة ليفربول على مجريات الشوط الاول، فإن أصحاب الأرض أظهروا تماسكًا كبيرًا ويقظة في الخطوط الخلفية لينجحوا في الحد من خطورة الثنائي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه، في حين كانت الفرصة الأخطر للبرتغالي ديوغو جوتا الذي وصلته كرة عرضية عند القائم البعيد سددها برأسه خارج الخشبات الثلاث (32).



وزاد ليفربول من ضغطه في الشوط الثاني مقابل هجمات مرتدة خجولة لولفرهامبتون واستغل جوتا خروجًا خاطئًا لحارس الأخير وانفرد بالمرمى في مواجهة مدافعين لكن قائد "وولفز" كونور كودي انقذ تسديدته اليسارية من على خط المرمى.



ودفع مدرب ليفربول الالماني يورغن كلوب بأسلحته الهجومية المتمثلة بالبلجيكي ديفوك أوريجي وأوكسلايد تشامبيرلين، وبعد فرصة ضائعة من مانيه تصدى لها الحارس (86) نجح أوريجي في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بعد مجهود فردي لصلاح، فاستدار على نفسه داخل المنطق وأطلق الكرة داخل الشباك.

وصعد ليفربول بفضل هذا الفوز إلى صدارة الدوري الممتاز مؤقتاً بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة مستفيداً من تعثر تشيلسي أمام وست هام وقبل مباراة مانشستر سيتي (32 نقطة) أمام واتفورد.

وحقق نيوكاسل أول انتصاراته في الدوري بفوزه على بيرنلي بهدف نظيف سجله ويلسون (40)، بينما تعادل ساوثهامبتون مع برايتون بهدف لمثله.