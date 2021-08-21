

وعزّز هدف رياض محرز من فوز فريقه مانشستر سيتي على حساب ضيفه نوريتش سيتي 5-0 اليوم السبت في المرحلة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء هدف رياض محرز في الدقيقة الرابعة والثمانين وبعد تسع دقائق من اشتراكه بدلاً من الوافد الجديد غريليش.

واستغل محرز تمريرة ذكية من زميله البرتغالي روبن دياز ونجح في مواجهة الحارس الهولندي كرول.

ولعب محرز أساسياً في مباراة سيتي الفائتة أمام توتنهام ولكنه لم يسجل في المواجهة التي خسرها فريقه 1-0 ضمن المرحلة الأولى.

وينتظر أن تتفجر موهبة محرز هذا الموسم بعد المستوى اللافت الذي قدمه أواخر الموسم الفائت عند قيادته مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.