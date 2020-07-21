وكان للهدف الذي أحرزه تريزيغيه في الدقيقة 27 قيمة كبيرة لأنه صمد طيلة المباراة، مانحاً لفريقه النقاط الثلاث التي هو بأمس الحاجة لها للبقاء في الدوري الممتاز.

بدوره تجمد رصيد النادي اللندني عند 53 نقطة في المركز العاشر.

وصار رصيد أستون فيلا 34 نقطة في المركز السابع عشر، متفوقاً بفارق الأهداف فقط عن واتفورد الثامن عشر مقابل 31 نقطة لبورنموث التاسع عشر. وستحسم معركة الهبوط في المرحلة الأخيرة.

ويلعب أستون فيلا في المرحلة الأخيرة خارج الديار أمام وست هام فيما تبدو المهمة أصعب على واتفورد الذي يحل ضيفا على ارسنال ويلتقي بورنموث مع مضيفه ايفرتون.

وبعد أن مر بأسبوع مميز أسقط خلاله ليفربول في الدوري قبل أن يتفوق على سيتي في نصف نهائي الكأس، لم يرتق أرسنال الى المستوى المطلوب وفشل في التسديد بين الخشبات الثلاث طيلة المباراة.

وسيكون نهائي كأس إنكلترا أمام تشيلسي في الأول من آب/أغسطس، الباب الوحيد لأرسنال من أجل المشاركة القارية الموسم المقبل بعد أن فقد رسمياً فرصة تحقيق المركز السادس في الـ "برميرليغ"، وخروجه من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" قبل تعليق المنافسات أمام أولمبياكوس اليوناني.

وسجل تريزيغيه هدف الفوز عندما وصلته الكرة من ركلة ركنية إلى الجهة اليمنى داخل المنطقة، فتابعها بيمناه "على الطاير" على يسار الحارس إيميليانو مارتينيز (27).

وهو الهدف الثالث في آخر ثلاث مباريات للمصري تريزيغيه مع فيلا، بعد أن سجل ثناية في مرمى كريستال بالاس في المرحلة 35.

وانتظر أرسنال حتى الدقيقة 77 لتهديد مرمى أصحاب الارض وكاد أن يعادل النتيجة لولا ناب القائم عن الحارس الإسباني بيبي رينا لإبعاد رأسية ادوارد نكيتياه.