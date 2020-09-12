وقّع المهاجم الدولي الفرنسي ألكسندر لاكازيت الهدف الافتتاحي لأرسنال في مرمى فولهام معلنا أول أهداف "المدفعجية" في الدوري الإنكليزي الممتاز ضمن منافسات موسم 2020-2021.

كما أنه أول أهداف الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز التي افتتحت بمواجهة فولهام وأرسنال على ملعب "كرافن كوتيج".

وبفضل هذا الهدف بات لاكازيت (29 عاماً) أول لاعب يسجّل هدف افتتاح موسم البريمرليغ في مناسبتين بعد موسم 2017-2018 أمام ليستر سيتي.

وأنهى "الغانرز" المواجهة أمام فولهام متفوقاً بثلاثية نظيفة في مفتتح مباريات البريمرليغ.