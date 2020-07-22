هدف ارنولد يطغى على سحر القمة بين ليفربول وتشيلسي من قبل beIN SPORTS July 22, 2020 22:02 0:42 دقيقة سجل ترينت ألكسندر-أرنولد هدفا ولا أروع لليفربول في مرمى تشيلسي من ركلة حرة مباشرة. وجاء الهدف الثاني لليفربول على ملعب أنفيلد في المرحلة 37 من الدوري الإنكليزي الممتاز. ليفربول ترينت ألكسندر-أرنولد -آخر الفيديوهات 0:42 دقيقة ليفربول5 - 3 تشيلسي - التغطية الخاصة 0:42 دقيقة هدف ارنولد يطغى على سحر القمة بين ليفربول وتشيلسي 3:24 دقيقة ويستهام يضمن البقاء بتعادله مع مانشستر يونايتد 0:59 دقيقة توافر لقاح "كورونا" شرط أساسي لإقامة الأولمبياد ! 2:17 دقيقة ضوء أخضر لانطلاق الدوري الصيني 0:48 دقيقة كوفاتش يرغب في إعادة موناكو للواجهة 1:28 دقيقة ليبرون جيمس واثق من استكمال الموسم الحالي 0:44 دقيقة مويز لن يستبق الأحداث ! 0:37 دقيقة سولشار يؤكد ضرورة التركيز على مواجهة ويست هام 1:44 دقيقة جيرو يؤكد أحقية تشيلسي ببلوغ نهائي كأس الاتّحاد